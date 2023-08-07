Что общего между войной в Украине и фильмом «Игра престолов» 7.08.2023, 8:34

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Задача украинцев — стать «ночным дозором» Европы.

Какими украинцы выйдут из войны, а какими выйдут россияне? На этот вопрос в интервью программе Studio X-97 сайта Charter97.org ответил известный украинский публицист Виталий Портников.

— О россиянах я сейчас не думаю, россияне выйдут такими же, какие они есть. Они будут стремиться к восстановлению своей империи, они выйдут агрессивными, они выйдут озлобленными. Украинцы меньше всего о них должны думать, потому что наша задача — чтобы между нами и россиянами выросла просто цивилизационная стена, такая, какая сейчас есть между Польшей и Россией, стена НАТО, «стена возмездия», если хотите, возможного возмездия за агрессию, ядерного возмездия. Или же мы будем бедной, депрессивной, социально необустроенной окраиной цивилизационного мира в течение долгих десятилетий. Однако нам важно быть частью этого цивилизационного мира.

Я уже говорил это в каком-то интервью, повторюсь еще раз, что сейчас, если взять терминологию из «Игры престолов», мы такое племя одичалых, которое борется с мертвецами на территории за стеной, за стеной «ночного дозора». «Ночной дозор» — это другие люди, Польша, страны Балтии — это «ночной дозор». Они на стене сидят и смотрят, машут нам руками, решают, будут они покупать наше зерно или нет. Большое спасибо. А наша задача — попасть за стену. Перестать быть одичалыми, попасть за стену, стать «ночным дозором».

Вот кем станут украинцы после окончания войны, когда бы она не окончилась? Они станут «ночным дозором» цивилизованного мира. А дальше будут ходоки, нам нужно с ними просто распрощаться и не думать, что с ними будет. Еще одна цитата из «Игры престолов»: «То, что умерло, умереть не может». Забудьте о них, пусть они сами разбираются с собой. Вот это важный момент, о котором хочется сказать.

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