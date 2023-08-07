Минобороны Украины высмеяло Россию после ударов по мостам в Крым 7.08.2023, 8:48

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Ведомство назвало атаку «игрой в прятки».

Во время последних российских воздушных атак на Украину в ночь на 6 августа, оккупанты пытались поразить самолеты ВСУ, которые переносили ракеты Storm Shadow, но Силы обороны ответили ударом по мостам в Чонгаре и Геническе после вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Twitter.

Hide and seek. Last night, dozens of russian missiles and Shaheds searched for Ukrainian planes and Storm Shadow missiles at the airfields. But it wasn’t until today, in Chonhar and near Henichesk, that the russians finally found them. pic.twitter.com/Ei09qyFwR2 — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 6, 2023

Так, в Министерстве обороны Украины высмеяли неудачные попытки россиян уничтожить боевую авиацию ВСУ.

«Прятки. Прошлой ночью десятки российских ракет и «Шахедов» искали на аэродромах украинские самолеты и ракеты «Storm Shadow». Однако только сегодня в Чонгаре и под Геническом россияне наконец-то их нашли», - говорится в сообщении.

К своим словам в Минобороны добавили фото следов разрушений на Чонгарском и Геническом мостах, соединяющих временно оккупированную Арабатскую стрелку с материковой частью страны.

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