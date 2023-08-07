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Минобороны Украины высмеяло Россию после ударов по мостам в Крым

  • 7.08.2023, 8:48
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Минобороны Украины высмеяло Россию после ударов по мостам в Крым

Ведомство назвало атаку «игрой в прятки».

Во время последних российских воздушных атак на Украину в ночь на 6 августа, оккупанты пытались поразить самолеты ВСУ, которые переносили ракеты Storm Shadow, но Силы обороны ответили ударом по мостам в Чонгаре и Геническе после вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Twitter.

Так, в Министерстве обороны Украины высмеяли неудачные попытки россиян уничтожить боевую авиацию ВСУ.

«Прятки. Прошлой ночью десятки российских ракет и «Шахедов» искали на аэродромах украинские самолеты и ракеты «Storm Shadow». Однако только сегодня в Чонгаре и под Геническом россияне наконец-то их нашли», - говорится в сообщении.

К своим словам в Минобороны добавили фото следов разрушений на Чонгарском и Геническом мостах, соединяющих временно оккупированную Арабатскую стрелку с материковой частью страны.

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