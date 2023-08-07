Украина научилась устанавливать ракеты Storm Shadow на советские самолеты 7.08.2023, 9:20

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Удары ВСУ станут еще более сокрушительными.

Вооруженные силы Украины переоборудовали советские боевые самолеты для использования на них западных ракет, в том числе ZUNI и Strom Shadow, заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук во время осмотра президентом Владимиром Зеленским военной техники.

«Зеленский осмотрел, в частности, штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29 с применяемыми ими ракетами. <…> Эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, предоставляемого партнерами, в частности ракет класса «воздух — земля» ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM», — сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Кроме того, Зеленскому показали работу симулятора, переданного Чехией для подготовки пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. Как утверждается, украинский президент опробовал работу комплекса на практике и «попал в одну из виртуальных мишеней — Ту-95».

Также военнослужащие подарили Зеленскому шлем пилота как символ веры в то, что в ближайшее время Украина получит истребители F-16.

Киев получил ракеты ZUNI и HARM от США, а Storm Shadow — от Британии. Последние обладают дальностью стрельбы 250 км. ВСУ неоднократно использовали их для ударов по так называемой «ЛНР», оккупированной части Запорожской области и другим местам расположения российской армии.

6 августа ракетами Storm Shadow был обстрелян Чонгарский мост из Крыма в Херсонскую область, сообщил назначенный Россией врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. В июне ВСУ уже били по этому мосту теми же ракетами, что вывело его из строя на десять дней.

Как отмечают эксперты Института изучения войны (ISW), украинские удары по мостам на критически важных для российской армии направлениях являются частью более широких усилий ВСУ по созданию условий для контрнаступления.

В частности, мост через Чонгарский пролив является одной из главных артерий сухопутного моста в Крым, а мост через пролив Тонкий соединяет Геническ с Арбатской стрелкой, где находится штаб группировки войск «Днепр», который в апреле посетил президент РФ Владимир Путин.

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