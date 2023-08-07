Показательная история о том, как Лукашенко ведет «бизнес» 7.08.2023, 9:23

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Мучаются и в Санкт-Петербурге, мучаются и в Минске.

Эта печальная история началась весной прошлого года, когда МАЗ выиграл тендер на поставку в Петербург почти 900 автобусов на газомоторном топливе (МАЗ 203947).

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в приподнятом настроении провели торжественную церемонию по передачи городу на Неве первой партии пассажирской техники, пишет «Салiдарнасць».

Не до улыбок чиновникам стало уже летом 2022 года. По СМИ широко разошлась информация о том, как в июне в Петербурге загорелись сразу два автобуса МАЗ.

На скандал вынужден был отреагировать Александр Лукашенко. Он, естественно, попытался сделать вид, что ничего страшного не произошло. Якобы у него состоялся следующий разговор с губернатором Бегловым:

– Я говорю: что у тебя там, писали – загорелся автобус. Говорит: да нет, ничего не загорелось, просто замыкание было какое-то.

Вице-премьер Петр Пархомчик сказал: «Было замыкание, сработала система пожаротушения. Восстанавливаем автобус».

Лукашенко продолжил свою мысль:

– Он (Беглов – прим.) мне говорит: Александр Григорьевич, это не стоит даже внимания. Ну у нас журналисты умеют красиво подать. Но я распереживался: может там действительно что-то взорвалось. Тем более, что мы начали производить для Питера автобусы на газомоторном топливе. Они очень себя хорошо показали. Электробусы. Питерцы очень довольны нашей техникой.

Правитель Беларуси дал указания чиновникам выполнить все обязательства перед Петербургом.

Тогда же стала известна возможная причина возгораний автобусов МАЗ, которая вытекала из введенных по вине Лукашенко санкций против Беларуси. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил:

– Специалисты МАЗа не исключают вероятность того, что в условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций. Осмотр автобусов, проведенный сотрудниками завода в Колпинском парке, подтверждает эту вероятность.

Однако решить проблему это знание не помогло. В октябре 2022-го в Петербурге загорелся очередной автобус МАЗ.

В феврале этого года Лукашенко вернулся к проблемам предприятия. Выяснилось, что несмотря на огромный заказ, МАЗ находится в сложнейшей финансовой ситуации: к правителю обратились с просьбой реструктуризировать примерно половину задолженности.

– А почему он (директор МАЗа – прим.) не зарабатывает? – возмутился Лукашенко, но согласился оказать дополнительную поддержку предприятию, если будут четко определены «приемлемые» для государства финансовые условия.

А в июне в Санкт-Петербурге полностью сгорел очередной МАЗ. Как сообщалось, по причине короткого замыкания. Петербургские власти больше не могли делать вид, что все в порядке и признались, что всего последний год в городе сгорели 12 пассажирских автобусов, большинство из которых составляли МАЗы.

2 августа в пресс-службе городского комитета по транспорту Петербурга сообщили, что эксплуатацию 137 автобусов марки «МАЗ» приостановили в связи с обнаружением неполадок, которые могут привести к возгоранию. Тех самых МАЗ 203047, поступивших в Петербург в рамках контрактов, заключенных в 2022 году…

В тот же день пресс-служба МАЗа сообщила, что руководство предприятия «продолжает активную работу» с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга по возвращению техники на маршруты города: «Разработаны и приняты технические решения и корректирующие мероприятия для исключения потенциальной угрозы возгорания».

Подытожим. Лукашенко через связи с руководством РФ добился закупок российскими городами белорусских автобусов. Но с их качеством очевидные проблемы – такие, что они угрожают жизням пассажиров (не стоит верить словам, что «питерцы очень довольны нашей техникой»). Вероятно, кризис в производстве связан с санкциями, введенными против Беларуси по вине Лукашенко.

В результате мучаются обе стороны: российская, поскольку вынуждена покупать явно некачественную технику, и белорусская, которую поставки в РФ вовсе не делают богатыми.

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