Воины ВСУ занимают позиции оккупантов под Бахмутом 1 7.08.2023, 9:39

3,616

Видеофакт.

6 августа в сеть попало видео, как воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ занимают позиции оккупантов под Бахмутом.

Видео обнародовано в телеграме 3-й ОШБ.

В сообщении отмечается: «Заняли отбитые у оккупантов позиции в районе Бахмута. Пока противник вел огонь по соседней лесополосе, малыми группами бойцы продвинулись и закрепились в российских блиндажах. Выполнили задание бойцы 3-й роты 1-го штурмового бата».

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».