Воины ВСУ занимают позиции оккупантов под Бахмутом 

Воины ВСУ занимают позиции оккупантов под Бахмутом1
- 7.08.2023, 9:39
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Видеофакт.
6 августа в сеть попало видео, как воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ занимают позиции оккупантов под Бахмутом.
Видео обнародовано в телеграме 3-й ОШБ.
В сообщении отмечается: «Заняли отбитые у оккупантов позиции в районе Бахмута. Пока противник вел огонь по соседней лесополосе, малыми группами бойцы продвинулись и закрепились в российских блиндажах. Выполнили задание бойцы 3-й роты 1-го штурмового бата».