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Воины ВСУ занимают позиции оккупантов под Бахмутом 

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  • 7.08.2023, 9:39
  • 3,616
Воины ВСУ занимают позиции оккупантов под Бахмутом 

Видеофакт.

6 августа в сеть попало видео, как воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ занимают позиции оккупантов под Бахмутом.

Видео обнародовано в телеграме 3-й ОШБ.

В сообщении отмечается: «Заняли отбитые у оккупантов позиции в районе Бахмута. Пока противник вел огонь по соседней лесополосе, малыми группами бойцы продвинулись и закрепились в российских блиндажах. Выполнили задание бойцы 3-й роты 1-го штурмового бата».

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