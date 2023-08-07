Названо самое горячее направление на фронте войны в Украине 7.08.2023, 9:56

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Обстановка была крайне сложной.

Всю прошлую неделю восток был эпицентром боевых действий, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 7 августа.

«В течение прошлой недели обстановка на фронте была крайне сложной, как на востоке, так и на юге», — сказала она в эфире телемарафона.

По ее словам, враг выбрал для себя основным направлением наступления восток и пытался вернуть утраченные еще в прошлом году позиции на Харьковщине.

«Всю прошлую неделю восток был эпицетром боевых действий. На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего», — сказала она.

Маляр заявила, что враг пытался пробить оборону, но ему это не удалось.

«Противостояние было очень жесткое», — добавила она.

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