Названо самое горячее направление на фронте войны в Украине
- 7.08.2023, 9:56
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Обстановка была крайне сложной.
Всю прошлую неделю восток был эпицентром боевых действий, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 7 августа.
«В течение прошлой недели обстановка на фронте была крайне сложной, как на востоке, так и на юге», — сказала она в эфире телемарафона.
По ее словам, враг выбрал для себя основным направлением наступления восток и пытался вернуть утраченные еще в прошлом году позиции на Харьковщине.
«Всю прошлую неделю восток был эпицетром боевых действий. На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего», — сказала она.
Маляр заявила, что враг пытался пробить оборону, но ему это не удалось.
«Противостояние было очень жесткое», — добавила она.