Роскошного конкурента Tesla Model S от Huawei и Chery рассекретили до премьеры 3 7.08.2023, 10:12

1,552

Электромобиль получит богатое оснащение с системой автопилота.

Huawei и Chery показали первый электромобиль от совместного бренда Luxeed. Седан получил кодовое название EH3 и составит конкуренцию Tesla Model S. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Luxeed EH3 основан на платформе E0X от Chery. Новинка отличается стильным дизайном с узкими передними фарами, которые соединены светодиодной полосой.

Электромобиль получил скрытые дверные ручки, компактные боковые зеркала заднего вида, 11 камер, 3 радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и датчик LiDAR на крыше. Также в список оснащения входит система автопилота Huawei ADS 2.0, которая позволяет проехать до 200 км без вмешательства водителя.

Ожидается, что Luxeed EH3 сможет проехать до 700 км на одном заряде. Седан будет поддерживать быструю зарядку на 800 В.

Новинку оснастят одним или двумя электромоторами в зависимости от версии. Суммарная мощность топовой модификации составит более 500 л.с.

В интерьере появятся два больших дисплея. Они будут работать на операционной системе HarmonyOS 4, которая обладает широким функционалом.

Luxeed EH3 будет представлен на автосалоне в Чэнду в августе. Начальная цена электромобиля составит 200 000 юаней (27 810 долларов).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».