Пропагандисты негодуют Андрей Окунь

7.08.2023, 10:20

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Андрей Окунь

Хваленый патриотизм и поддержка войны в миллион процентов вдруг сломались на ровном месте.

Молодые люди избили двух российских военных — инвалидов войны в Украине. Конфликт произошёл в кафе села Нерчинский Завод в Забайкальском крае в ночь с субботы на воскресенье.

Бывшие солдаты, потерявшие на фронте ноги, разговаривали между собой за столиком, когда к ним подошли местные жители. Вскоре завязался спор, переросший в словесную перепалку. Военные попытались избежать конфликта и уехать на своей машине, но она заглохла, поэтому парни их догнали и избили.

Сестра одного из пострадавших утверждает, что нападавшие называли ветеранов убийцами, «всячески глумились над ними» и сорвали с их одежды награды за участие в войне.

Во всей этой истории меня удивляет, насколько всё-таки россияне ненавидят эту войну, что даже после полутора лет адовой пропаганды, огромного списка из карательных законов и насильственного навязывания патриотизма всё равно вернувшихся с фронта называют убийцами.

А ведь это глубинка, 700 километров от Читы, а не какой-то российский развитый мегаполис. И что ещё интересно. Население села примерно 2000 человек, а никто сдавать нападавших не спешил, как и местные правоохранительные органы не торопились заводить уголовные дела по «дискредитации», которыми сейчас бравируют.

Пропагандисты, разумеется, негодуют, а как иначе, если их хвалёный патриотизм и поддержка войны в миллион процентов вдруг сломались на ровном месте. Только после истерики Z-публики и окрика с федерального центра правоохранители зашевелились и вчера вечером задержали первого подозреваемого, местного парня 27 лет.

При этом зря, конечно, парни решили избить инвалидов. Пусть те и участники преступной войны, но всё же инвалиды, а значит опускаться до насилия было нельзя. Идеологических врагов нужно выбирать равных себе по силе.

Андрей Окунь, Telegram

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