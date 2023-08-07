Неизвестные квадрокоптеры подняли на уши спецслужбы Москвы 7.08.2023, 10:29

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иллюстрационное фото

Один из них обнаружили на могиле пропагандиста Татарского.

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о неизвестных квадрокоптерах, заставивших поднять на уши спецслужбы Москвы. Один из них найден на могиле российского пропагандиста Владлена Татарского. Это второй случай за неделю, ранее, 3 августа на месте захоронения также был найден БПЛА.

В ночь на 5 августа – сотрудники Росгвардии проводили плановый обход территории Троекуровского кладбища, где на могиле Максима Фомина (военкор Татарский) нашли довольно мощный дрон. Взрывных устройств рядом не было. Проводится расследование – кому понадобилось тащить БПЛА на могилу и не имеет ли находка какое-то тайное значение.

Еще один случай – директор проекта «Траст» банка по фамилии Бабкин столкнулся с квадрокоптером на Шмитовском проезде. Молодой человек ехал за рулем своего БМВ поздно вечером и не заметил, что над проезжей частью по ТТК в сторону центра движется дрон. Сильного удара не было – повреждения минимальные, однако о случившемся тут же сообщил в полицию.

Наконец, на дереве рядом с 13-м домом по улице Волочаевской на уровне 3-го этажа найден еще один дрон. Его уже сняли и отправили на исследование, дело в том, что через дорогу напротив места обнаружения БПЛА находится НИИ Росрезерва, а это уже разговор про стратегическую безопасность.

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