«Один раз благодаря удачной рекламе я за неделю сделала €2000» 7.08.2023, 10:31

Белоруска рискнула оставить завод и теперь зарабатывает на джампинге.

Ольга продала машину, чтобы купить одиннадцать батутов и открыть студию джампинга в Минске. Для Беларуси это молодое направление фитнеса, до сих пор оно все еще в диковинку и для клиентов, и для инструкторов. «Пока запал не пропал», — оптимистично настроена девушка после множества бессонных ночей, понесенных убытков и двух закрытых студий. Она все еще надеется привезти в Беларусь чешских мастеров и обучить наших тренеров истинному джампингу, пишет onliner.by.

«Работала бухгалтером, а потом ушла в никуда»

С Ольгой Ерш мы встречаемся в фитнес-студии, где она ведет группу по джампингу.

Фитнес на батутах — сравнительно новое направление в белорусской спортиндустрии. Первые группы стали появляться лет пять назад. Вообще, зародилось направление в США, а наибольшее развитие получило в Чехии с 2000-х годов.

Инструктора Ольгу девушки на тренировках называют белкой. Все просто: она рыжеволосая и очень энергичная. А ведь еще десять лет назад девушка была совершенно другим человеком: работала бухгалтером на хлебозаводе, весила после родов 98 кило при росте 157 сантиметров. Воспитывала ребенка с инвалидностью.

— Сразу после рождения сын подхватил в больнице гнойную инфекцию. Иммунная система ослабла, почти год он не развивался и боролся за жизнь в реанимации, — начинает историю Ольга. — Когда мы вернулись из больницы, мне было очень тяжело психологически. Постоянные походы к врачам, ребенка часто забирала скорая. На стрессе я не могла сбросить лишний вес, а он уже мешал завязывать шнурки и подбирать нормальную одежду, а не балахоны. Я сказала себе: «Стоп, хватит».

Сначала девушка ежедневно выходила на вечерние прогулки, смотрела на людей и общалась. Чуть позже подружка порекомендовала программу, которая учит правильно бегать. За месяц девушка сдулась на 10—15 килограммов.

Так у нее проснулся азарт к похудению. Пошла в спортзал и в буквальном смысле насиловала себя. Когда болели колени, пила обезболивающее — и на тренировку. Вместе с мужем стали следить за питанием.

Через год после выхода из декрета Ольга поняла, что прежняя работа ее больше не зажигает. Муж подставил плечо, и девушка ушла в никуда. Тогда она получала пособие по уходу за ребенком с инвалидностью, пенсию на него и пособие на старшую дочку до 18 лет — в сумме около 800 рублей. Для сравнения: на заводе девушка зарабатывала 700 рублей в месяц.

Отдушиной в тот период стал джампинг.

С фитнесом на батутах девушка познакомилась благодаря сестре. Однажды та предложила сходить на бесплатное занятие — и понеслось.

— Я представляла свое руководство и со всей дури долбила в полотно, выливала накопленные негатив и злость, «выпрыгивала» все негативные эмоции. Тогда джампинг у нас только зарождался. Шесть лет назад не было никакого фитнеса на батутах, было просто развлечение, танцы.

На тренировках они с девочками просили инструктора включить чехов, от которых направление и получило развитие.

— Мы смотрели на видео с открытыми ртами и по десять раз ставили на повтор. Я удивлялась: как они могут прыгать так высоко?!

К тому моменту вес Ольги вернулся к 55 килограммам.

«Сначала получала копейки, но на бензин хватало»

Первое обучение по джампингу Ольга прошла не потому, что ей хотелось стать фитнес-инструктором. Девушка слышала, что джампингом занимаются люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, при восстановлении координации, равновесия и баланса. Также батуты применяются при работе с детьми с ДЦП. Это вызывало интерес, ведь у сына Ольги тоже были проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

За обучение, которое длилось два дня по восемь часов, в 2018 году девушка отдала 300 рублей. После этого ей предложили взять утреннюю группу в одном фитнес-клубе на лето.

— За работу получала копейки, но на бензин хватало, — вспоминает Ольга. — Стала участвовать в разных джамперских тусовках и проектах, знакомиться с людьми. Поначалу у меня не было интереса зарабатывать на этом. Близкие называли меня джампинг-фантиком, которая работала много и практически бесплатно.

В период ковида наступили грустные времена для инструкторов. Фитнес-студия, в которой работала Ольга, оказалась на грани закрытия. Чтобы не уходить в ноль, девушка решила поработать онлайн, а параллельно сдавать батуты в аренду. Только своих батутов не было, пришлось договариваться со знакомым, который как раз закрывал свою студию.

— Я платила ему фиксированную сумму в месяц, какие-то копейки. Батуты были очень старые и ненадежные: полотна в дырках, слабые тросы, скрипели во время прыжков. Я пыталась их реабилитировать, но все никак, у хозяина не было денег. В лифт эти батуты не помещались, а таскать приходилось на 12-й этаж. Месяца три-четыре позанимались с девочками, и я отдала эти батуты обратно.

Дальше в джамперской карьере Ольги было еще два клуба. Зарабатывать на любимом деле по-прежнему не получалось.

— Если вычесть все налоги, на руки за одну тренировку получалось всего 8 рублей.

«Не считала, сколько всего денег вбухала в студию»

Девушка признается, что занятия джампингом позволяли ей сохранять свободный график. А это было очень важно, потому что сын нуждался во внимании, много времени отнимали лечение и реабилитация.

В 2021 году Ольга впервые попала на обучение к чешским джамперам. Тогда они приезжали в Питер, а стоило это удовольствие €300. К слову, за все время инструктор потратила на обучение джампингу порядка €1300.

— Чешская школа перевернула мой мир. Я приехала домой и неделю тупо смотрела в окно. Наконец поняла истинную философию джампинга: что это не про похудение, а про здоровье и крепкий организм. У меня не было никакого бизнес-плана, просто я четко видела конечную картинку и хотела к ней прийти. Я загорелась идеей открыть свою фитнес-студию, где будут заниматься люди без боли и стресса, с комфортом для себя и только в удовольствие.

По возвращении в Минск Ольга первым делом выставила на продажу машину. Она преследовала единственную цель — купить оригинальные чешские батуты и развивать настоящий джампинг в Беларуси. Если новенькую Renault Sandero Ольга приобрела в салоне в 2014 году за $14 000, то осенью 2020-го продала уже за $6000.

Везти оригинальные батуты из-за рубежа оказалось крайне невыгодным делом. В итоге Ольга закупила чешские полотна и неметаллические детали для батута через дистрибьютора в Москве, а каркасы взяла максимально приближенные к чешским российского производства. Полотна для одиннадцати батутов стоили €1300, каркасы обошлись в 3000 белорусских рублей. Для сравнения: один оригинальный чешский батут на тот момент стоил €550.

Затем девушка стала подбирать помещение для новой студии. Пересмотрела много разных — от подвалов до элитных. В итоге остановилась на помещении в квартале K21, где ежемесячная аренда стоила €2000.

Ольге пришлось взять деньги в долг у на тот момент уже бывшего мужа, чтобы сделать минимальный ремонт в зале, купить мебель, гантели, коврики, фитнес-резинки. На все про все ушло около €1800.

— Я не считала, сколько всего денег вбухала в студию. Честно говоря, боюсь этой цифры, — признается Ольга. — Бухгалтер знает и постоянно спрашивает: «Сказать?» Я пока отнекиваюсь.

Еще 1000 рублей девушка выложила за логотип. Деньги уходили и на консультации у юриста, и на ежемесячную оплату бухгалтерских услуг — по 250 рублей.

Перед открытием Ольга очень волновалась и питала иллюзии, что будет аншлаг. Но в первый день никто не пришел. И во второй тоже.

«Очень хочется снова машину, но пока, увы, нет»

— Мне все время было очень страшно. Глаза боялись, а руки делали, — делится Ольга. — Родители меня никогда не поддерживали, сейчас мы даже не обсуждаем эту тему. Наверное, нужно было пройти весь этот путь, чтобы научиться на своих ошибках.

Чтобы завлечь клиентов в студию, девушка научилась при помощи знакомой блогерши снимать и монтировать видео, записывать сторис, делиться интересными событиями в соцсетях.

К счастью, пошли первые клиенты. Но прибыли джампинг не приносил, во второй месяц еле удалось закрыть аренду помещения.

— Один раз благодаря удачной рекламе я за неделю сделала €2000 — как раз на аренду. У меня за спиной выросли крылья, я ощутила огромный прилив сил и энергии. Тогда казалось, что все получится.

Но к лету востребованность фитнес-занятий падает, все уезжают на дачу и в отпуск. Ольге пришлось закрыть студию и снова перейти на почасовую аренду.

Осенью девушка сделала еще один рывок. На этот раз нашла практически готовый к открытию зал в «Каскаде». Стоимость аренды — в 2,5 раза ниже предыдущей. Ольга привлекла знакомых инструкторов и разбавила занятия джампингом новыми направлениями: пилатесом, стретчингом, силовыми тренировками.

Девушка признается, что вкладывала деньги в бизнес в надежде, что когда-нибудь все это окупится.

— Были месяцы, когда мы срабатывали в ноль. Да, я отбила стоимость батутов, вышла на среднюю зарплату по стране. Но все это через большой стресс. Очень хочется снова приобрести машину, но пока, увы, нет…

В мае на Олю надавили бухгалтер с юристом: пора закрываться, иначе летом снова можно сработать в убыток. Девушка послушалась — а куда деваться.

Сейчас она арендует зал по часам, тренирует девушек на собственных чешских батутах. И думает, как ей поступить дальше.

— На данный момент я хорошо понимаю свои ошибки. Во-первых, у меня не было команды единомышленников. Я была и тренером, и директором, и продажником, и специалистом по соцсетям в одном лице. Так в бизнесе делать нельзя. Во-вторых, я очень добрая и позволяла клиентам садиться себе на шею. На меня действовали простые уловки типа «Продлите, пожалуйста, абонемент, у меня живот резко заболел» или «А можно перенести тренировку? Моей собачке нездоровится».

Ольга признается, что любит своих клиентов и старается не только качественно провести занятие по джампингу, но и помочь людям отвлечься, разгрузиться. Инструктор знает все о котиках, детях и мужьях клиенток и считает, что это хороший знак, который говорит о доверии.

— Вообще, клиенту все равно, что ты сегодня не позавтракала или не выспалась, что у тебя месячные или что ты не можешь заплатить за квартиру. У них хватает своих забот, и это абсолютно нормально. Правда, когда открываешь свою студию, сам фитнес отходит на второй план. Все время нужно думать, как выкрутиться: смогу ли выдать зарплату инструктору, где брать деньги на аренду и налоги. И так постоянно.

Ольга пока не решила, будет ли осенью открывать новую студию. Если и решится, то оставит себе пару групп для души, а остальное время посвятит управлению.

Мечтой для нее остается привезти в Беларусь чешских мастеров и обучить наших джамперов их технике и философии. Все упирается в стоимость — €300 за обучение. По этой причине уже два раза приходилось откладывать мастер-классы.

— В джампинге я остаюсь точно, пока запал не пропал. Очень хочется развивать это направление в Беларуси. К сожалению, у нас нет сообщества, где джамперы могли бы встречаться и обмениваться опытом.

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