Жители Жлобина три месяца печатали деньги на офисном принтере
- 7.08.2023, 10:45
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Что было дальше?
Жители Жлобина подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных денег. Они печатали их на офисном принтере.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в июле сотрудники банков Жлобина стали сообщать в милицию о выявлении поддельных белорусских рублей номиналом 5, 10 и 20 рублей.
Оперативники установили и задержали двоих 39-летних подозреваемых. Они рассчитывались фальшивками в мелких торговых объектах.
«При обыске по месту жительства одного из фигурантов обнаружено и изъято 40 банкнот аналогичных номиналов без каких-либо элементов защиты. Их печатали на обычной бумаге при помощи офисного принтера. Задержанные признались, что занимались подделкой около трех месяцев», – говорится в сообщении МВД.
Возбуждено уголовное дело.