WP показала, как ВСУ сначала уничтожают РЭБ, а затем накрывают врага из HIMARS 7.08.2023, 10:45

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Сложная операция попала на видео.

Элитные спецподразделения полагаются на технологии для нанесения ударов в тылу врага, пишет американская газета The Wahington Post.

На видео показано, как военные сперва поражают группу антенн радиоэлектронной борьбы с помощью БПЛА за 1500$, а затем точным попаданием HIMARS уничтожают башню.

Уточняется, если бы дрон сначала не отключил антенны, ракета HIMARS, вероятно, промахнулась бы.

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