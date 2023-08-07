WP показала, как ВСУ сначала уничтожают РЭБ, а затем накрывают врага из HIMARS
- 7.08.2023, 10:45
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Сложная операция попала на видео.
Элитные спецподразделения полагаются на технологии для нанесения ударов в тылу врага, пишет американская газета The Wahington Post.
На видео показано, как военные сперва поражают группу антенн радиоэлектронной борьбы с помощью БПЛА за 1500$, а затем точным попаданием HIMARS уничтожают башню.
Уточняется, если бы дрон сначала не отключил антенны, ракета HIMARS, вероятно, промахнулась бы.