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В порту оккупированной Феодосии раздается стрельба

  • 7.08.2023, 10:58
В порту оккупированной Феодосии раздается стрельба
иллюстрационное фото

Огонь ведется из крупнокалиберного вооружения.

Утром 7 августа во временно оккупированном Крыму слышали стрельбу. Очевидцы сообщают, что громкие звуки зафиксированы в районе порта в Феодосии.

По предварительным данным, ведется стрельба из крупнокалиберного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Очевидцы стрельбы каких-либо подробностей не сообщили. В то же время уточнили, что стрелбу открывали, вероятно, из крупнокалиберного вооружения. Что именно происходит в порту в Феодосии, пока неизвестно.

В то же время кремлевские пропагандисты и оккупационная так называемая «власть» Крыма по состоянию на 10:45 никак не прокомментировали звуки стрельбы в Феодоссии.

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