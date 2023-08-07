В порту оккупированной Феодосии раздается стрельба 7.08.2023, 10:58

иллюстрационное фото

Огонь ведется из крупнокалиберного вооружения.

Утром 7 августа во временно оккупированном Крыму слышали стрельбу. Очевидцы сообщают, что громкие звуки зафиксированы в районе порта в Феодосии.

По предварительным данным, ведется стрельба из крупнокалиберного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Очевидцы стрельбы каких-либо подробностей не сообщили. В то же время уточнили, что стрелбу открывали, вероятно, из крупнокалиберного вооружения. Что именно происходит в порту в Феодосии, пока неизвестно.

В то же время кремлевские пропагандисты и оккупационная так называемая «власть» Крыма по состоянию на 10:45 никак не прокомментировали звуки стрельбы в Феодоссии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».