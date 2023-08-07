Серия поджогов военкоматов по России продолжается 1 7.08.2023, 11:19

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В Приморском крае РФ моряк бросил сразу два «коктейля Молотова».

В Находке Приморского края РФ матрос компании «Портовый флот» Эдуард О. бросил два «коктейля Молотова» в военный комиссариат, здание которого располагается на улице имени Павлова. Поджигатель уже солидного возраста, ему 52 года, как рассказали в местной полиции, передает Диалог.UA по материалам, опубликованным в российских СМИ.

Сообщается, что первая бутылка с зажигательной смесью якобы «пролетела мимо», а вторая разбила стекло на 1-м этаже, влетела внутрь, но не загорелась. Таким образом, как уверяют в МВД РФ, пожар в здании не произошел.

Моряка задержали за попытку поджога военкомата, он якобы уже во всем признался, но при этом о мотивах его ничего не сообщается. Интересно, но ранее мужчина судим не был, то есть не исключено, что это был нормальный человек, который решил совершить такой поступок, выражая таким образом протест против войны в Украине и принудительной отправки мужчин на фронт, осуществляемой по прямому приказу диктатора Путина.

Также известно, что серия поджогов военкоматов по РФ продолжается. Опубликованы сообщения, указывающие на то, что подобные случаи участились.

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