Папа, значит, теперь ты будешь меньше эсвэошничать? Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

7.08.2023, 11:46

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Чиновники в РФ оказались неспособны исполнять свои прямые обязанности.

Правительство России сократило субсидии на модернизацию первичного звена здравоохранения в этом году для 61 региона на общую сумму 2,4 млрд руб. В результате перераспределения средств 1,02 млрд. рублей впервые будет направлено в пользу новых регионов, пишут «Ведомости».

Самое сильное сокращение коснётся Нижегородской, Свердловской, Тульской областей и Пермского края.

Ряд опрошенных изданием экспертов причиной сокращения субсидий называет невозможность регионов освоить выделенные средства. Вот и перераспределяют в пользу тех, кто готов к тратам.

Странно звучит. Как-то слишком много чиновников (в 61 регионе) оказались неспособны исполнять свои прямые обязанности. Больше похоже: Папа, значит, теперь ты будешь меньше эсвэошничать? Нет, сынок, это вы будете меньше лечиться.

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