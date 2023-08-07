Папа, значит, теперь ты будешь меньше эсвэошничать?
- Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
- 7.08.2023, 11:46
- 3,740
Чиновники в РФ оказались неспособны исполнять свои прямые обязанности.
Правительство России сократило субсидии на модернизацию первичного звена здравоохранения в этом году для 61 региона на общую сумму 2,4 млрд руб. В результате перераспределения средств 1,02 млрд. рублей впервые будет направлено в пользу новых регионов, пишут «Ведомости».
Самое сильное сокращение коснётся Нижегородской, Свердловской, Тульской областей и Пермского края.
Ряд опрошенных изданием экспертов причиной сокращения субсидий называет невозможность регионов освоить выделенные средства. Вот и перераспределяют в пользу тех, кто готов к тратам.
Странно звучит. Как-то слишком много чиновников (в 61 регионе) оказались неспособны исполнять свои прямые обязанности. Больше похоже: Папа, значит, теперь ты будешь меньше эсвэошничать? Нет, сынок, это вы будете меньше лечиться.
Телеграм-канал «Малюта Скуратов»