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В Беларуси из-за роста доллара и евро «занервничал» рынок недвижимости

  • 7.08.2023, 12:36
  • 5,232
В Беларуси из-за роста доллара и евро «занервничал» рынок недвижимости

Ситуация может сказаться и на покупателях, и на продавцах.

На рынке недвижимости рост курсов доллара и евро пока существенно не сказался, пишет независимый эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская в своем Telegram-канале. Однако ситуация на валютном рынке «заставляет нервничать покупателей и продавцов».

Делая прогноз на ближайшее время, может ли рост курсов валют повлиять на ситуацию на рынке недвижимости, Наталья Литовская отмечает:

— Его (этот фактор. — Прим. ред.) стоит учитывать. Особенно тем, кто думает о валютной рассрочке, имея доходы в рублях.

Курс доллара на минувшей неделе достиг максимального значения впервые за более чем 16 месяцев. Это произошло на фоне заявления Нацбанка о девальвационных рисках. На этой неделе доллар и евро продолжили дорожать.

По данным Национального кадастрового агентства, в Минске во втором квартале выросло количество сделок купли-продажи квартир. Цены на них поднялись. В областных центрах цены за год выросли на 6−11%. Активнее всего, за исключением столицы, белорусы приобретали жилье в Гродно.

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