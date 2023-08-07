Украина провела новый обмен пленными

Украина провела новый обмен пленными2
- 7.08.2023, 12:47
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Из российского плена вернулись 22 бойца ВСУ.
Украина в понедельник, 7 августа, смогла вернуть домой еще 22 своих защитника. Это воины ВСУ, которые принимали участие в боях на разных направлениях.
Самому старшему из них 54 года, самому младшему – 23 года. Как пишет «Обозреватель», об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
«Сегодня вернули домой из плена еще 22 украинских воинов. Это бойцы ВСУ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что среди вернувшихся защитников два офицера, а также военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях.
Примечательно, что среди освобожденных есть раненые.
«Самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года. Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков. Должны выполнить задачу Президента и вернуть всех наших людей», – добавил Ермак.