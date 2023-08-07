Белорусская бегунья Тимановская получила допуск на международные соревнования 3 7.08.2023, 12:48

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Кристина Тимановская

Есть шанс, что она поедет на ЧМ в Будапеште.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, выступающая за Польшу, получила допуск к международным соревнованиям. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Официально с 6 августа могу представлять Польшу и есть шанс, что поезду на Чемпионат мира в Будапеште», – сообщила она.

По ее словам, польская федерация легкой атлетики получила официально письмо, которое говорит об окончании карантина для Тимановской. Ранее она получила польское гражданство. Однако, сменив паспорт, спортсмены, как правило не имеют возможности сразу же выступать за новую страну.

Тимановская уже несколько раз успешно выступала на польских соревнованиях, завоевав медали.

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