Экстремалы в Крыму 1 Андрей Клименко

7.08.2023, 12:57

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Андрей Клименко

Фото: qha.com.ua

Что происходит с туризмом на оккупированном полуострове.

За первые два месяца летнего курортного сезона 2023 года в оккупированном Крыму произошло как минимум 39 атак с использованием беспилотников и ракет на военные и инфраструктурные объекты. 10 из них оказали непосредственное влияние на транспортные перевозки – автомобильные и/или железнодорожные.

Обращает внимание, что основной курортно-туристический регион Крыма – Южный берег, то есть Большая Ялта и Большая Алушта, – отсутствует на карте воздушных атак. Однако это не значит, что российские туристы там ощущают себя в безопасности.

Авторы, которые по собственному многолетнему опыту знают, как выглядят набережные и площади основных курортных городов Крымского полуострова во время высокого сезона, уверенно делают вывод, что в 2023 году массового туристического потока в Крыму просто нет как такового.

Более того, есть все основания предполагать, что в ближайшие дни может наблюдаться существенный отток тех туристов, кто отважился во время войны спланировать отдых в оккупированном Крыму или отправить на полуостров своих детей (которые автоматически взяли на себя роль «живого щита»).

Когда вы встречаете в СМИ официальные оценки туристического потока в Крым, нужно понимать, что они носят пропагандистский характер и завышены в два-три и даже в четыре раза.

Реальный размер туристического потока на оккупированном полуострове в 2022 году можно оценить в размере до 1,5 млн человек, а в текущем 2023 году он, по имеющимся данным уменьшения бронирований, может быть оценен в размере до 1 млн человек в годовом измерении (при условии, если сезон 2023 года все же будет продолжаться в виде «экстремального туризма под обстрелами»).

Андрей Клименко, «Фейсбук»

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