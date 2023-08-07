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МЧС показало последствия непогоды на Гродненщине

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  • 7.08.2023, 13:06
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МЧС показало последствия непогоды на Гродненщине

Город затопил «тропический ливень».

В воскресенье, 6 августа, на смену жаре в Гродно пришли дожди, грозы и сильный ветер. Город затопило: улицы превратились в реки.

В город пришел грозовой фронт, на Гродно обрушился тропический ливень. По словам местных жителей, в считанные минуты «на земле оказалось огромное количество воды», рассказал newgrodno.by.

Резко поднялся уровень воды и в городских реках. Так, спокойные Городничанка и Юрисдика превратились в горные потоки: «кое-где вода лилась не под мостами, а над ними».

Сообщается, что в пригороде на провода упали деревья, дороги оказались подмытыми, улицы «поплыли».

В комментариях люди делятся впечатлениями от разгулявшейся стихии:

• «Другу в окно молния ударила», — рассказал один из них.

• «Страшно на улицу было выйти», — поделился переживаниями другой.

• «Молнии каждые три секунды», — написал еще один.

• «Возле меня ударила молния, проснулся весь дом»

• «На Вишневце дерево сломал ветер ….»

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