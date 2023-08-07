МЧС показало последствия непогоды на Гродненщине

МЧС показало последствия непогоды на Гродненщине1
- 7.08.2023, 13:06
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Город затопил «тропический ливень».
В воскресенье, 6 августа, на смену жаре в Гродно пришли дожди, грозы и сильный ветер. Город затопило: улицы превратились в реки.
В город пришел грозовой фронт, на Гродно обрушился тропический ливень. По словам местных жителей, в считанные минуты «на земле оказалось огромное количество воды», рассказал newgrodno.by.
Резко поднялся уровень воды и в городских реках. Так, спокойные Городничанка и Юрисдика превратились в горные потоки: «кое-где вода лилась не под мостами, а над ними».
Сообщается, что в пригороде на провода упали деревья, дороги оказались подмытыми, улицы «поплыли».
В комментариях люди делятся впечатлениями от разгулявшейся стихии:
• «Другу в окно молния ударила», — рассказал один из них.
• «Страшно на улицу было выйти», — поделился переживаниями другой.
• «Молнии каждые три секунды», — написал еще один.
• «Возле меня ударила молния, проснулся весь дом»
• «На Вишневце дерево сломал ветер ….»