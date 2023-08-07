ВСУ уже ликвидировали более 250 тысяч российских оккупантов 7.08.2023, 13:18

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Данные украинского Генштаба.

Общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов на сегодня, 7 августа, составляют около 250 240 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 250 240 (+540) человек ликвидировано

танков ‒ 4244 (+7)

боевых бронированных машин – 8270 (+8)

артиллерийских систем – 4977 (+12)

РСЗО – 709 (+4)

средств ПВО ‒ 467 (+1)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28)

крылатых ракет ‒ 1377 (+18)

кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10)

специальной техники ‒ 735 (+1).

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