ВСУ уже ликвидировали более 250 тысяч российских оккупантов
- 7.08.2023, 13:18
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Данные украинского Генштаба.
Общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов на сегодня, 7 августа, составляют около 250 240 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составляли:
личного состава – около 250 240 (+540) человек ликвидировано
танков ‒ 4244 (+7)
боевых бронированных машин – 8270 (+8)
артиллерийских систем – 4977 (+12)
РСЗО – 709 (+4)
средств ПВО ‒ 467 (+1)
самолетов – 315 (+0)
вертолетов – 311 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28)
крылатых ракет ‒ 1377 (+18)
кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10)
специальной техники ‒ 735 (+1).