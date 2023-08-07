Ключевой для ВСУ месяц
- Роман Шрайк
- 7.08.2023, 13:34
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Скоро станет понятно, возможен ли серьезный прорыв на южном участке фронта.
Насколько я понял из слов разных аналитиков:
1. На южном участке фронта в августе нас ждет примерно то же, что и в последние полтора месяца – раздалбывание российской логистики, командных пунктов, артиллерии и тому подобного. Плюс локальные продвижения.
2. В сентябре должно стать ясно, достаточно ли истощены российские силы, чтобы стал возможен более серьезный прорыв.
3. Оценивать вероятность такого истощения пока никто не берется.
4. Дедлайн окончания активных действий – конец октября. То есть два месяца прошло, впереди еще почти три.
Так что следим за событиями и продолжаем поддерживать ВСУ.
Роман Шрайк, Telegram