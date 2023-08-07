Как хранить лук, чтобы не было мошек 7.08.2023, 13:43

Практические советы.

Настало время собирать урожай лука. Обычно копать начинают, когда перья желтеют и ложатся, однако следует помнить, что срок сбора зависит от сорта и погодных условий.

С луком не все так просто: после нескольких месяцев хранения на нем могут появиться мошки. OBOZREVATEL разбирался, как хранить лук, чтобы не было мошек.

Где хранить лук

Хранить лук в полиэтиленовых пакетах нельзя – так овощи быстро испортятся из-за нехватки воздуха.

Опытные огородники советуют выбрать хорошо проветриваемую емкость. Как вариант можно использовать деревянные ящики и корзины. Картонные коробки тоже подойдут, но в них нужно прорезать дыры.

Наши бабушки привыкли хранить лук в капроновых колготках. Кроме того, можно приобрести специальные сетки.

Средство от мошек

При появлении мошек нужно сразу перебрать лук и выбросить испортившийся. Важно удалить лишнюю шелуху и переложить луковицы в новую чистую емкость.

Специалисты советуют заранее подготовить «капкан» для мошек. В трехлитровую банку кладем подгнивший фрукт и заливаем его небольшим количеством воды. Крышку использовать не нужно. Банку следует закрыть пищевой пленкой и сделать в ней отверстия. После этого ставим банку в местах со скоплениями мошек.

Как предотвратить появление мошек

В первую очередь лук нужно качественно просушить. Хранить урожай следует при температуре не выше +22 °C в доме и не ниже +1 +5 °C – в подвале.

Влажность воздуха должна составлять не выше 80%. Периодически нужно перекладывать лук и убирать лишнюю шелуху.

Огородники также советуют хранить лук рядом с морковью. Мошкам очень не нравится этот корнеплод.

Кстати, пожелтение может быть «симптомом» развития болезней или появления вредителей. Пожелтевшие листья свидетельствуют также о появлении бактериальной и донной гнили. Поврежденные растения следует удалять сразу, а грядку рекомендуют обработать фунгицидами.