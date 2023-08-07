Украина стала крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой войны 7.08.2023, 13:49

Киев получил более $66 миллиардов.

Киев стал крупнейшим получателем помощи со стороны США в мире со времен Второй мировой войны. По этому показателю Украина обошла такие страны, как Израиль и Египет, сообщает газета The Washington Post.

Даже при общем американском военном бюджете в размере $1,66 трлн, помощь Украине выглядит уникальной, отмечает издание. После начала российского вторжения США направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. В 2022–2023 годах Израиль получил от Вашингтона $8,6 млрд, Египет — $3,3 млрд, а Иордания — $2,9 млрд. Тайваню было обещано $300 млн.

Эти объемы финансирования превышают помощь, которую Вашингтон выделял отдельным странам Европы в рамках «плана Маршалла» после Второй мировой войны. Всего США направили 16 европейским странам около $150 млрд (с учетом инфляции) за три года.

Опрос Pew Research Center показал, что в июне 44% сторонников Республиканской партии считают помощь Украине избыточной. Это на 4% больше, чем в январе. Лишь 14% сторонников Демократической партии разделяют такую точку зрения. Среди всех американцев только четверть с небольшим (28%) считает помощь Украине чрезмерной.

Президент США Джо Байден подписал 9 мая 2022 года закон о военных поставках Украине по программе ленд-лиза. Украинский президент Владимир Зеленский расценил это решение как «исторический шаг». «Я убежден, что мы снова победим вместе. И мы защитим демократию в Украине. И в Европе. Как и 77 лет назад», — отмечал он. Эта программа пока не была задействована, так как США намерены отправлять вооружение по ней только в случае прекращения двухпартийной поддержки помощи Вооруженным силам Украины.

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