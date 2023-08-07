«Машина растворялась»: белорус нашел интересный способ обхода растаможки 7.08.2023, 13:52

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Ему помогала подельница из налоговой и зарубежные партнеры.

Житель Кобрина занимался криминальными махинациями с автомобилями из Европы, пишет ведомственное издание МВД Беларуси «На страже». Мужчина вместе с сыном и знакомыми наладил схему по сбыту европейских авто, в основном они отправлялись в Россию. Задержаны четыре фигуранта, рассказал оперуполномоченный уголовного розыска УВД Брестского облисполкома Максим Федоров.

Организатор криминального автобизнеса часто ездил в страны Евросоюза. Там он «свел знакомство с людьми, не гнушавшимися подзаработать на не всегда честных сделках с автомобилями». Эти его европейские партнеры подыскивали белорусу иномарки из Германии, Польши и Литвы за пять-семь тысяч евро.

После в Беларуси организатор вместе с сыном и знакомыми искали похожее авто. Если автомобиль был выставлен на продажу, то связывались с владельцем и под различными предлогами просили фото технического паспорта. Получив документ, теряли к сделке всякий интерес.

Если похожая машина попадалось на улице, то записывали ее номер, а необходимую информацию предоставляла сотрудница налоговой инспекции, имевшая доступ к различным базам данных.

Когда на руках были данные на авто, то подельники заказывали поддельные номера и техпаспорт. Первые дублировали данные белорусской машины, а в документе вписывался VIN-номер зарубежного двойника.

«Дальше все просто: в страховой компании оформлялась „Зеленая карта“, с полным пакетом документов подозреваемые ехали в Евросоюз и, заменив на приобретенной иномарке регзнаки, возвращались в Беларусь», — рассказал Федоров.

Машина въезжала под покровом темноты и растворялась

Техпаспорта были высокого качества, но цвет иногда немного отличался. Поэтому, как правило, границу переезжали ночью. И ни разу не вызвали подозрений.

Когда же машина попадала в Беларусь, она буквально растворялась. На учет в ГАИ ее, естественно, не ставили, потому что двойник уже был зарегистрирован. Часть автомобилей оставалась в стране — подельники продавали их родственникам и близким друзьям. Но основная масса перепродавалась в Россию.

По словам Федорова, установили 16 машин, часть из которых ездят по дорогам России, будучи ввезенными в Беларусь без уплаты таможенных пошлин.

Организатора и его сына задержали на границе, когда те в очередной раз направлялись в Евросоюз за новым товаром. Поддельные техпаспорта старший из мужчин прятал в нижнем белье, а два комплекта регистрационных номеров нашли при досмотре за спинкой сиденья.

Сперва было начато административное производство. Каждому из фигурантов насчитали штрафы за неуплату таможенных пошлин. Однако суммы оказались настолько большими, что в тот же день возбудили уголовное дело.

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