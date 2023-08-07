Накануне Б_ИКС 1 Денис Левен

7.08.2023, 14:17

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Запад и Украина выстраивают широкую «мирную» коалицию для давления на Москву.

Сорок государств вместо пятнадцати, участие всех страны БРИКС, но не России, предложение мирного плана урегулирования войны в Украине от Саудовской Аравии, долгое время занимавшей подчеркнуто нейтральную позицию, — с такими итогами Киев вышел со второго (после встречи в Копенгагене) раунда подготовки саммита мира, прошедшего 5–6 августа в аравийской Джидде.

Как и в предыдущие несколько месяцев, Украина, поддерживаемая странами Запада, попыталась убедить — прежде всего страны Глобального Юга (Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна и Океании), — присоединиться к давлению на Москву и закончить войну на основе предложенного Владимиром Зеленским мирного плана. Несмотря на то, что в ходе встречи в Джидде, как сообщают источники, Киев отказался от части пунктов этого плана, борьбу за голоса стран Глобального Юга Украина у Кремля скорее выигрывает.

Состоявшийся на выходных в Джидде, экономической столице Саудовской Аравии, уже второй по счету раунд переговоров по подготовке «саммита мира» — на первый взгляд, очередная и далеко не самая статусная попытка продвинуться в вопросе дипломатического урегулирования войны в Украине. На встрече присутствовали даже не лидеры стран, а представители внешнеполитических ведомств и советники глав государств.

Тем не менее, в данном случае был важен не статус, а количество участников, поскольку главной целью мероприятия было сблизить позиции, с одной стороны, Запада и Украины, а с другой — Китая, Индии, стран Латинской Америки, Африки и тех государств, которые продолжают придерживаться нейтралитета в отношении войны. Чаще всего к ним относятся развивающиеся и небогатые страны так называемого Глобального Юга, в которых, однако, проживает до 80% населения Земли.

Предполагается, что после нескольких подобных подготовительных встреч состоится большой саммит мира с участием глав государств, которые до этого успеют «втянуться» в переговорный процесс.

Повестка от Украины

Прошлый раунд переговоров в таком формате состоялся в конце июня 2023 года в Копенгагене. Он тоже был инициирован украинской стороной и исходил из украинской «формулы мира».

Этот план из десяти пунктов, который президент Зеленский представил на прошлогоднем саммите Большой двадцатки (G20), включает в себя проблемы продовольственной, энергетической и гуманитарной безопасности, а также выносит на повестку вопрос новой архитектуры международной безопасности в Европе. Самыми важными, однако, являются требования полной деоккупации Украины и обеспечения ее территориальной целостности в международно признанных границах и в соответствии с Хартией ООН. Для Москвы, которая рассматривает аннексированные территории как часть России, эти условия — по крайней мере, пока, — неприемлемы.

Нынешний раунд переговоров, организацию которого на себя взяла Саудовская Аравия, участвовавшая и в предыдущей встрече, тоже развернулся вокруг украинского плана. В соответствие с утечкой, с которой ознакомились в Politico, в этот раз речь шла предметно о возвращении военнопленных и насильно депортированных граждан, включая детей, а также продовольственной, энергетической и экологической безопасности и возможности создания международного трибунала для расследования военных преступлений.

Россия, которая отказывается обсуждать украинскую мирную инициативу, не была приглашена на саммит, хотя и отметила, что любые инициативы, способные привести к мирному урегулированию, «заслуживают внимания».

Несмотря на отсутствие совместной итоговой декларации саммита в Джидде, нынешнее мероприятие стало успехом для украинской стороны. В копенгагенском саммите, который воспринимался как исключительно западная инициатива, приняли участие пятнадцать государств. На этот же раз центр переговорного процесса сместился в придерживающуюся нейтралитета Саудовскую Аравию, которой, во-первых, удалось добиться присутствия на встрече Китая, а во-вторых, резко расширить число участников до сорока, во многом за счет представленности стран Глобального Юга.

Именно за позицию этих государств все последние месяцы идет основная борьба между Западом и Украиной, с одной стороны, и Россией — с другой.

Борьба за нейтральных

В конце июля в Санкт-Петербурге состоялся второй саммит «Россия — Африка». В ходе двухдневного мероприятия Владимир Путин попытался добиться лояльности нескольких десятков лидеров африканских государств, посетивших форум, и пообещал, что Россия сможет обеспечить продовольственную безопасность стран Африки, несмотря на выход Кремля из зерновой сделки несколькими днями ранее. Financial Times сообщала, что из-за давления Запада до саммита в Петербурге добралось значительно меньшее число лидеров африканских стран, чем собиралось изначально. Предыдущий саммит, состоявшийся в Сочи в 2019 году, и правда для Кремля был более успешным.

За неделю до мероприятия в Санкт-Петербурге в Испании прошел саммит ЕС-CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна). На нем руководство Европы стремилось добиться от стран Латинской Америки однозначного осуждения российской военной агрессии в Украине. Результаты для ЕС были не очень оптимистичны: открыто осудил вторжение только президент Чили, к чему призвал и остальных 32 лидеров CELAC.

В итоговую декларацию саммита вошли слова о «глубокой обеспокоенности» войной в Украине, а также о приверженности принципу суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран в соответствии с Хартией ООН. В целом, последнюю фразу можно трактовать и как неприятие аннексии Россией четырех регионов Украины в прошлом году, и как ритуальное предложение без конкретной привязки к событиям последних полутора лет.

И саммит ЕС-CELAC, и «Россия — Африка», и многие другие недавние встречи демонстрируют, как Россия и Запад на формальном и неформальном уровне пытаются всё более активно заручиться поддержкой стран Глобального Юга. Для Запада и, в частности, Европы сближение со странами Глобального Юга — это стремление выстроить единый фронт поддержки Украины в противостоянии с Россией. Для Москвы — способ не допустить международной изоляции, к тому же приправленный перспективами экономического сотрудничества.

Китай остается главным торговым партнером России, а в 2022 и 2023 годах он и Турция стали ключевыми хабами для теневого экспорта западных товаров в Россию. C самой Саудовской Аравией у России традиционное партнерство в ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти): оба государства заинтересованы в поддержании высоких цен на углеводороды.

На фоне этого противостояния страны Глобального Юга неожиданно становятся беспрецедентно влиятельными во внешней политике. Несмотря на то, что реальное достижение мира в ближайшее время маловероятно, именно у них, за счет нейтралитета и тесных контактов с обеими сторонами конфликта, оказываются ключи, открывающие путь хотя бы к прекращению огня в Украине.

Партнеры без России

В переговорах в Саудовской Аравии приняли участие важнейшие партнеры России по БРИКС — Бразилия, Индия, Южная Африка и даже Китай. Глава МИД Украины Кулеба подчеркнул, что участие Пекина в переговорах — это «заметный прорыв».

Будет ли КНР присутствовать на переговорах, не было понятно до самого начала саммита. Пекин отказался участвовать в прошлом раунде в Копенгагене, хотя и был приглашен. Лишь накануне мероприятия в Джидде МИД Китая объявил, что отправит на саммит делегацию во главе со статусным дипломатом — специальным представителем КНР по евроазиатским отношениям Ли Хуэйем.

Такой резкий внешнеполитический маневр, вероятно, является еще одним свидетельством усталости Пекина от непрекращающегося конфликта. Две недели назад заместитель китайского постпреда при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совбеза, выразил явное недовольство срывом зерновой сделки. Он также призвал стороны конфликта стремиться к достижению политического решения, а мировое сообщество — к способствованию переговорам. «Что касается вопроса об Украине, Китай всегда выступал за то, чтобы суверенитет и территориальная целостность всех стран были защищены», — завершил свою речь дипломат.

Помимо этого, каждая из стран БРИКС, за исключением Индии, уже выступала с собственными инициативами по урегулированию конфликта. Как писала «Новая-Европа», китайское предложение основывалось на немедленном прекращении огня и деэскалации, бразильское — на создании широкой коалиции международных посредников, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, южноафриканское — и на уважении международно признанных границ, и на скорейшей деэскалации и переходе к переговорам.

Бразилия, страны Африки и даже Ватикан пытались предложить свою формулу прекращения огня в Украине. Почему они не сработали и есть ли шанс у новой инициативы от ДанииС одной стороны, страны БРИКС, равно как Турция и Индонезия (их тоже относят к странам Глобального Юга), публично занимают позицию нейтралитета по вопросу войны в Украине. В отличие от Запада, который поддерживает Украину и политически, и при помощи военных поставок, эти государства пока что не обрывали своих связей с Россией и сохраняют с ней диалог.

С другой стороны, у этих стран есть дополнительные рычаги влияния на Россию, помимо уже использованных Западом. Индия и Китай — ведущие экономические партнеры Кремля, которые в том числе помогают ему обходить санкции. Саудовская Аравия и ее союзники — крупнейшие экспортеры нефти, способные влиять на цену углеводородов через ОПЕК.

Эти два условия (нейтралитет и наличие инструментов влияния на Москву) повышают вес самых близких по экономическим показателям к «Северу» стран Глобального Юга в мирной коалиции, задача которой — склонить к Россию к переговорам.

Вклад саудитов

Растущую роль стран из «нейтрального клуба» иллюстрирует и то, что заслуга в организации нынешней встречи и таком составе, видимо, целиком принадлежит Саудовской Аравии.

Именно дипломатические усилия Эр-Рияда, по сообщениям источников Reuters в немецкой делегации, привели к тому, что Китай всё-таки согласился участвовать в переговорах. Саудовской дипломатии удалось дотянуться «в те части мира, куда классические союзники (Украины) не добрались бы так легко», отметил другой европейский чиновник.

Вероятно, эти усилия Саудовской Аравией вызваны стремлением отреставрировать свою международную репутацию, которой был нанесен колоссальный урон в 2018 году, когда в Стамбульском консульстве королевства был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги.

Теперь же Саудовская Аравия под фактическим руководством наследного принца Мухаммеда бин Салмана настроена на усиление своих внешнеполитических позиций. Весной 2023 года при посредничестве Китая королевство достигло договоренности о восстановлении дипломатических отношений с Ираном. А неделю назад, за несколько дней до анонса саммита в Джидде, бин Салман встретился с советником президента США по внешней политике Джейком Салливаном. Они обсуждали вопросы региональной безопасности, а также сближение с Израилем. Встреча ознаменовала потепление отношений королевства и с американской администрацией.

Сообщается, что в ходе саммита саудовцы также предложили свой проект мирного урегулирования. Он включает полное прекращение огня, уважение территориальной целостности Украины, обмен пленными и начало переговорного процесса под патронажем ООН. Саудовская Аравия уведомила о своих предложениях и Россию.

Таким образом, внешнеполитический интерес королевства и стремление поправить собственный международный авторитет способствовали пока что самой представительной инициативе по мирному урегулированию.

Дорога к двум саммитам

Усилия Саудовской Аравии и сговорчивость стран Глобального Юга, похоже, повлияли и на позицию Запада и самой Украины. По сообщениям Wall Street Journal, у участников саммита наконец-то начали сближаться представления. В Джидде, в отличие от копенгагенской встречи, Украина перестала настаивать на безоговорочной поддержке своего плана в главном — полном выводе российских войск с международно признанных территорий страны, в том числе из Крыма. Остальные участники встречи, в свою очередь, подтверждали, что выполнение этого условия невозможно, и стремились двигаться в переговорах дальше.

Кроме того, Саудовская Аравия предложила создать общие рабочие группы по отдельным пунктам украинской «формулы мира». Эти группы должны сосредоточиться прежде всего на вопросах ядерной, экологической и продовольственной безопасности — то есть вопросах, которые интересуют в первую очередь страны Юга. Одновременно группа переговорщиков в Киеве продолжит работу по основному направлению — условиям мирного соглашения.

Согласно источникам The Guardian, Китай «активно участвовал в обсуждении и поддержал идею третьего раунда переговоров на том же уровне», что также можно считать серьезным достижением встречи в Саудовской Аравии.

Тем не менее, говорить о прорыве в вопросе реального мирного урегулирования пока явно преждевременно. Скорее, раунд переговоров в Джидде — это достаточно успешное звено в цепочке международных встреч, запланированных на ближайшие месяцы. В конце августа в ЮАР состоится саммит БРИКС. Из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в Гааге, Владимир Путин участия в мероприятии не примет, но форум посетит Сергей Лавров. Вероятно, в рамках саммита страны Юга будут пытаться сблизить свои позиции с российской.

Кроме того, по изначальной задумке Владимира Зеленского, встречи формата прошедших в Копенгагене и Джидде должны привести к международному саммиту мира в конце этого лета с участием глав государств. Хотя сроки уже сдвинулись на осень, время на подготовку, тем не менее, не потрачено зря. После встречи в Саудовской Аравии одно важное условие для саммита мира можно считать выполненным: есть заинтересованная и влиятельная третья сторона в лице государств Глобального Юга. Причем речь идет о потенциально широком консенсусе: как об обладающих инструментами влияния на Россию странах БРИКС, так и о важных для Кремля с его антизападной и антиколониальной риторикой последнего времени государствах Африки и Латинской Америки.

Денис Левен, «Новая газета Европа»

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