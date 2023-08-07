Жара — всё: на этой неделе в Беларусь придет осенняя погода 3 7.08.2023, 14:31

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Циклон принесет в некоторые регионы дожди и грозы.

На этой неделе погода уже не будет по-летнему жаркой. Белорусов ждут дожди, грозы и резкое похолодание — от 12 °C днем, предупредил синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ.

В понедельник, 7 августа, Беларусь попадет под влияние атмосферных фронтов циклона с центром в Балтийском море: он принесет в некоторые регионы дожди и грозы. Днем в Бресте и Гродно будет около 15 °C, Минске — 24 °C, Витебске, Могилеве и Гомеле пока сохранится жара — 32...34 °C. Ночью будет от 15 °C на юго-западе до 25 °C на северо-востоке.

Во вторник, 8 августа, днем везде станет холоднее — максимум 22 °C на юго-востоке. Ночью — 10...15 °C.

В среду, 9 августа, ночью будет 9...14 °C, днем — 19...23 °C.

В четверг, 10 августа, по всей территории страны пройдут дожди — от умеренных до сильных с грозами. Днем — от 14 °C в Могилеве до 24 °C в Бресте.

В пятницу, 11 августа, температура воздуха днем по стране будет 12...18 °C.

В выходные погода пока тоже не радует: потеплеет — в субботу ожидается 15...21 °C, в воскресенье прогнозируют 22...26 °C, — но зарядят грозовые дожди.

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