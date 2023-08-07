Пионтковский: У Путина нет ядерной кнопки 7.08.2023, 14:43

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Андрей Пионтковский

Главе Кремля объявили, что его убьют.

Российский политолог Андрей Пионтковский в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман заявил, что Путин не способен на ядерный удар:

— Это шантаж. Есть ряд причин, по которым он не смог бы это сделать (нанести ядерный удар по Украине — ред.).

Во-первых, это ничего не изменилось бы в ходе войны. Допустим, совершил бы он страшное преступление, уничтожил бы один украинский город. Что, Украина бы перестала сопротивляться, а Запад не будет помогать? Во-вторых, у него нет ядерной кнопки. Это метафора. Он не может нажать кнопку. Для этого необходимо десятков офицеров, все сойти с ума одновременно не могут....

Третье, (США— ред.) достаточно долго обсуждали этот вопрос и решили ни в коем случае не отвечать ядерным ударом, не повторять преступления Путина. Они объявили, что в этом случае вся группировка РФ на территории Украины будет уничтожена огневым поражением с территории НАТО. И как вишенка на торте объявили Путину, что они его просто убьют.

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