В Копыльском районе молния ударила в купол церкви 2 7.08.2023, 14:57

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Возник пожар.

В деревне Телядовичи Копыльского района горела церковь, построенная в XVIII веке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

7 августа в 12.04 спасателям поступило сообщение о загорании купола церкви в деревни Телядовичи Копыльского района.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, пострадавших нет.

Предполагаемая причина происшествия — попадание молнии в купол храма.

Церковь была построена в 1792 году (по другим сведениям, в 1798 году) на средства расположенного в городе Несвиже женского бенедиктинского монастыря, которому принадлежало имение и село Телядовичи. Первоначально храм использовался как униатский, затем католический костел. После воссоединения униатов с Православной Церковью в 1839 году храм стал православным и остается им до настоящего времени.

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