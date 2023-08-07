Ключевые фракции Германии договорились о передаче ВСУ ракеты Taurus 7.08.2023, 15:12

Эти ракеты бьют на 500 километров.

В Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, заявил нардеп от Слуги народа Егор Чернев в понедельник, 7 августа.

«Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus», — написал он в Facebook.

Нардеп подчеркнул, что эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма.

«Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения», — добавил он.

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