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Ключевые фракции Германии договорились о передаче ВСУ ракеты Taurus

  • 7.08.2023, 15:12
Ключевые фракции Германии договорились о передаче ВСУ ракеты Taurus

Эти ракеты бьют на 500 километров.

В Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, заявил нардеп от Слуги народа Егор Чернев в понедельник, 7 августа.

«Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus», — написал он в Facebook.

Нардеп подчеркнул, что эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма.

«Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения», — добавил он.

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