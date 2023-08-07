Неожиданно скромна и тиха Telegram-канал «СерпомПо»

7.08.2023, 15:18

Путинских, как известно, не позвали.

В Саудовской Аравии завершилась встреча 40 стран по Украине. Даже Китай принял участие. Обсуждение, судя по уровню представительства (советники по нацбезопасности и др.), было не парадным, а деловым. Насколько вообще можно говорить о практических подходах в сегодняшних обстоятельствах.

Путинских, как известно, не позвали. И причина понятна – невменяемые. Слушать декларации людей, живущих в придуманном ими мире «угроз безопасности», неинтересно. Поэтому идея саммита в Джидде понятна – постараться нащупать подходы к общей разумной позиции, а там уже использовать инструменты воздействия на невменяемых.

И вот, по завершении встречи c удивительно скромным заявлением вышла фронтвумен МИД Мария Захарова. Не без некоторого поддувания щёк, но всё же: «Участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры. Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками».

Напоминает абитуриентку, которая, сцепив руки ждёт результатов письменного экзамена.

Поделятся, несомненно, поделятся.

Заметим, что записанные без их согласия в «единомышленники» страны не стали бойкотировать встречу в Джидде из-за того, что путинских не позвали. Приехали и поговорили. А вы стойте там, в коридоре, ждите, когда из переговорной принесут вести.

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