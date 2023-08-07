Белорусский клуб сыграет в Кубке Польши
- 7.08.2023, 15:21
Белорусские футболисты сыграют против польской «Victoria Zerzeń».
Во вторник белорусский футбольный клуб «Пагоня Варшава/Team Ivulin» сыграет официальный матч против польской «Victoria Zerzeń». Это станет первой игрой на профессиональном уровне.
Команда, состоящая исключительно из белорусских игроков, получила разрешение на участие в Кубке Польши от Польского футбольного союза.
Матч состоится:
Lazienkowska 3, Варшава
Вторник, 8 августа, 20:30
Вход свободный