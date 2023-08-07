Белорусский клуб сыграет в Кубке Польши 7.08.2023, 15:21

Белорусские футболисты сыграют против польской «Victoria Zerzeń».

Во вторник белорусский футбольный клуб «Пагоня Варшава/Team Ivulin» сыграет официальный матч против польской «Victoria Zerzeń». Это станет первой игрой на профессиональном уровне.

Команда, состоящая исключительно из белорусских игроков, получила разрешение на участие в Кубке Польши от Польского футбольного союза.

Матч состоится:

Lazienkowska 3, Варшава

Вторник, 8 августа, 20:30

Вход свободный

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