Российский рубль катится по наклонной 7.08.2023, 15:28

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Фото: Reuters

Экономика РФ стремительно теряет доходы от экспорта.

Российский валютный рынок продолжает катиться по наклонной на фоне падения экспортных доходов экономики и новой волны оттока капитала, масштабы которого с начала войны уже превысили $250 млрд, пишет The Moscow Times.

На торгах в понедельник, 7 августа, доллар и евро на Московской бирже четвертый день подряд переписали рекорды с первого месяца войны в Украине. Курс американской валюты поднимался до 97,06 рубля, а европейской — до 106,61 рубля.

С начала августа — традиционно самого неблагополучного месяца для валютного рынка, в течение которого рубль лишь 6 раз смог укрепиться за три десятилетия после развала СССР, — доллар и евро подорожали еще на 5%. По сравнению с августом-2022 курсы взлетели на 57% и 73% соответственно.

Российская экономика стремительно теряет доходы от экспорта: по оценке ЦБ, в этом году они будут на 30% ниже прошлогодних. При этом реальный приток валюты (с учетом экспорта, оплаченного «в рублях») может составить лишь $250 млрд, что станет самым низким значением почти за 20 лет.

«На рынке повторяется сценарий конца июня — начала июля, когда в условиях низкой биржевой ликвидности и отсутствия предложения валютной выручки повышенный спрос на валюту ряда крупных игроков резко ослабил позиции российской валюты», — констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

В первый дни августа с рынка ушли основные продавцы валюты — компании-экспортеры, конвертирующие выручку для уплаты налогов в бюджет, указывает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. По-хорошему, продолжает он, текущая динамика — это уже повод для тактического вмешательства со стороны регуляторов, поскольку создает риски, возможно, не только инфляционные.

Но ЦБ и Минфин предпочитают наблюдать за ситуацией со стороны. Сильный рубль не нужен ни бюджету, ни экспортерам, ни тем, кто занимается реальным замещением импорта, указывает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

По оценке Bloomberg Economics, повышение курса доллара на один рубль приносит 100–120 млрд рублей дополнительных доходов в бюджет, который отчаянно нуждается в деньгах на покрытие дефицита и финансирование военных расходов.

Российский Минфин уже «потирает руки», рассчитывая залатать девальвацией бюджетную дыру. В оставшиеся пять месяцев года правительство получит около триллиона рублей нефтегазовых сверхдоходов, рассказали Bloomberg источники, знакомые с расчетами кабмина.

«При таких интересантах особых сомнений в траектории рубля нет. Интрига — в скорости процесса», — говорит Хестанов. Доллар может подорожать до 100 рублей уже в августе, прогнозируют аналитики Альфа-банка и «Тинькофф Инвестиций».

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