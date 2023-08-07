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В деревне под Смолевичами заметили мужчину в «космическом» костюме

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  • 7.08.2023, 15:35
  • 8,142
В деревне под Смолевичами заметили мужчину в «космическом» костюме

Фотофакт.

Работники МЧС вечером 5 августа спасли от шмелей жителей деревни Доброводка в Смолевичском районе, пишет газета «Край смалявіцкі».

Семья минчан приобрела в деревне деревянный дом. И там под потолком обнаружилось гнездо шмелей.

«Гул, раздававшийся прямо над потолком, был впечатляющим. Казалось, насекомых там сотни. Хозяева, у которых есть маленький ребенок, решили обезопасить себя и позвонили на 112», — пишет издание.

В итоге с гнездом расправился один спасатель в специальном белом костюме.

Работники МЧС обычно оказывают помощь в ликвидации гнезд насекомых, если те находятся в жилье и могут угрожать здоровью. Убрать гнездо можно и самостоятельно — например, аккуратно срезать его ночью и закрыть в ведре, а после сжечь. Но лучше проконсультироваться в МЧС по номеру 112.

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