Майор ВСУ: Войска ВС РФ под Бахмутом неэффективны в наступлении 7.08.2023, 15:50

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Россияне пытаются идти в атаку, но у них ничего не получается.

Российские оккупанты, которые расположены на Бахмутском направлении, в большей степени выполняют роль обороны, нежели полноценной наступательной армии. Об этом заявил экс-командир «Азова», майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале 7 августа.

По его словам, хоть подразделения противника в районе Бахмута и пытаются идти в атаку, у них ничего не получается, ведь у них совершенно другая задача.

«Подход к ведению боя существенно отличается от тех же вагнеровцев, которые были раньше. Сравнивать их не очень корректно, но в целом – вагнеры были лучшими штурмовиками (в первую очередь за счет огромных потерь), а мотострелковые подразделения и воюющие здесь сейчас десантники более эффективны в обороне», — говорится в сообщении.

Максим Жорин также отметил, что украинские военные вынуждены выбивать врага из заранее подготовленных позиций, но людей у РФ много. На место разбитых бригад российских оккупантов постоянно прибывают новые.

Чаще всего туда посылают с каждым разом все лучше подготовленных и оснащенных бойцов, которые продолжают держать оборону.

«Несмотря на это, наши задачи не изменились, и мы продолжаем продвигаться и выбивать пи***ов со своей территории», — подытожил экс-командир «Азова».

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