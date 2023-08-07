В РФ разгорается новый скандал из-за наемников ЧВК «Вагнер» 7.08.2023, 16:09

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Российские военные жалуются на наемников.

Российский военный Андрей Морозов (Мурз) рассказал, как комендантские подразделения ЧВК «Вагнер» в ходе войны с Украиной на оккупированной территории похищали, избивали и грабили в тылу военных «ЛДНР», отбирая у них зарплаты и боевые выплаты. На это он пожаловался в интервью одному из российских YouTube-каналов.

На видео обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, который опубликовал фрагмент видео с признаниями о порядках в российской армии в своем Telegram-канале.

«Комендантское подразделение ЧВК «Вагнер» похитило человека (военнослужащего, местного луганчанина), избили, вымогали деньги», - рассказал Морозов.

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