Литовские таможенники задержали рекордную партию несъедобной белорусской «колбасы» 3 7.08.2023, 16:20

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Даже опытные таможенники удивились наглости нарушителей.

Литовские таможенники задержали на границе рекордную партию контрабандных белорусских сигарет на 4 млн евро. Их пытались ввезти из Калининградской области России под видом колбасных изделий, сообщает таможня Литвы.

Незаконный груз везли в ЕС по необычному маршруту: не из Беларуси, а из России.

29 июля грузовик DAF с российскими номерами пытался въехать на территорию Литвы из соседней Калининградской области через пункт пропуска «Кибартай». Водитель, гражданин РФ, заявил, что везет транзитом во Владимир почти 19 тонн колбасы «Докторская». Однако фуру решили проверить на рентгене и выяснили, что внутри совсем другой груз.

«А когда грузовик вскрыли, даже опытные таможенники удивились наглости нарушителей: весь полуприцеп до самых дверей был набит коробками с контрабандными сигаретами. Их было так много, что они чуть не вывалились в открытую дверь», — рассказали на таможне.

Офицеров, по их словам, также «улыбнула» надпись «Колбаса» на коробках.

В действительности внутри были сигареты NZ Gold и Queen Menthol производства Гродненской табачной фабрики «Неман» — в общей сложности 2000 коробок с более 1 млн пачек. Стоимость сигарет, включая налоги, оценивается в 4,12 млн евро — партию уже называют рекордной.

Начато досудебное расследование, водитель арестован на 15 суток.

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