Человек в танке

Человек в танке2
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 7.08.2023, 17:06
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Изначально идея Путина была обречена на поражение.
«Великий геополитик» рекламно, на люди встречался сегодня со своим соратником Сергеем Чемезовым, главой «Ростеха», который «не ударил в грязь лицом», рассказав о росте производства боевых вертолётов. Правда, посетовал, что людей не хватает.
Путин поручил увеличить производство танков, «самолётных комплексов», беспилотников «Ланцет», у которого «удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты».
Ценнейшие вещи – именно то, что необходимо людям в России. Жили себе, не тужили. И тут, вдруг, острая потребность воевать.
На деле, конечно, такого рода демонстрации говорят о слабости. То, что должно быть секретно, выносится на люди. Для чего? Показать, что сил много. Но ведь это только слова.
И сколько бы ни говорилось на разные лады об «аналогов нет», этим нельзя затуманить главное – стратегических успехов в Украине не было, нет и не будет. Изначально идея Путина была обречена на поражение. Заставить с помощью танков и вертолётов принять свои неумные идеи не получилось и не получится. Скорее, наоборот.
Не знаем, понятно ли это «человеку в танке», доходят ли в его окружённый снарядами, закупоренный, бронированный, фантастический мир сигналы извне? Судя по всему – нет.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»