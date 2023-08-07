«Для России это позор исторического масштаба» 1 7.08.2023, 17:37

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Александр Коваленко

Эксперт прокомментировал последние события в Черном море.

Ситуация в Черном море — это прецедент, которому нет аналогов в истории, и для России — это позор исторического масштаба.

Как пишет сайт fakty.com.ua, об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко в эфире телемарафона «Єдині новини», комментируя последние события в Черном море с Черноморским флотом РФ и атаки на Чонгарский мост и мост в Геническе.

— Относительно Черного моря — это прецедент, который не имеет аналогов аналогов в истории. Это тот случай, когда морской бой проигрывает страна, которая имеет флот, стране, у которой его нет. Такого примера нет в истории. Для России это исторического масштаба позор, — сказал он.

Коваленко отметил, что Украина постоянно создает условия для освобождения всех наших территорий. Относительно Юга — речь идет не только о Запорожской области, левобережной Херсонщине, но и о временно оккупированном Крыме.

— Вопрос относительно того, активная фаза какого сценария к каждой из этих территорий будет использоваться и когда именно. Сейчас мы говорим о материковом Юге, но то, что Крым уже не является глубоким тылом врага, мы видим. Там постоянно что-то взрывается, происходит, постоянно какие-то инциденты случаются, — сказал эксперт.

Почему именно Чонгар и Геническ?

Чонгарское направление снабжает российскую группировку войск в Запорожской области материально-техническим обеспечением. Коваленко обращает внимание, что это направление ведет в Мелитополь.

— А из Мелитополя как из транзитного узла распределяется по другим направлениям. Если мы говорим об автомобилях, обеспечении боеприпасами и т. д. — все идет через Чонгар. Если оно не будет идти, то россияне в активной фазе будут недополучать достаточное количество боекомплекта, горюче-смазочных материалов. Им придется объезжать через Армянск — это плюс 170 км. Уже совсем другая нагрузка на ресурс автомобилей.

Также Коваленко отметил, когда россияне нанесли последние ракетные удары по территории Украины, их пропагандисты заявляли, что почти весь запас Storm Shadow был уничтожен, что были уничтожены Су-24, самолеты, которые являются носителями этих крылатых ракет.

— Но потом что-то случилось с Чонгарским мостом и мостом в районе Геническа, — добавляет он.

Сейчас, отмечает Коваленко, появляется более аналитическая информация у россиян по этому ракетному удару и они делают выводы, что на самом деле ничего они не повредили, как заявляло Минобороны РФ.