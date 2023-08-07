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Продажи автобусов МАЗ на российском рынке упали почти на 80%

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  • 7.08.2023, 17:53
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Продажи автобусов МАЗ на российском рынке упали почти на 80%

Повлиял скандал в Санкт-Петербурге.

В июле 2023 года продажи автобусов МАЗ на российском рынке снизились на 78,8% в сравнении с июлем 2022-го. Было продано всего 43 новых автобуса Минского автомобильного завода, а год назад — целых 203. Об этом со ссылкой на данные российского агентства «Автостат» пишет «Позірк».

Вероятно, репутацию минского завода подмочил скандал в Санкт-Петербурге. 2 августа администрация города сняла с маршрутов 137 белорусских автобусов МАЗ. Причиной назвали «склонность к возгоранию». Была начала проверка.

Белорусские автобусы в Санкт-Петербурге горели регулярно, последний раз это произошло 29 июля. Однажды чиновники проговорились, что причина — в импортозамещении. Западные комплектующие «импортозаместили» на «аналогичные по техническим характеристикам» отечественные. А они оказались не совсем аналогичными.

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