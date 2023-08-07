За последние полгода ВНЖ в Литве получили более 10 тысяч белорусов 7.08.2023, 18:04

Департамента миграции Литвы поделился данными.

Более 10 тысяч белорусов получили литовские виды на жительство с начала 2023 года. По данным Департамента миграции Литвы, на 1 июля в этой балтийской стране постоянно проживает чуть более 58 тысяч граждан Беларуси.

В последнее время граждане Беларуси сталкиваются с проблемами при легализации в Литве. В конце июля были аннулированы виды на жительство нескольких сотрудников компании Wargaming. Причиной назвали службу в белорусской армии на контракте.

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