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В Турции в порту произошел мощный взрыв при загрузке зерна

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  • 7.08.2023, 18:14
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В Турции в порту произошел мощный взрыв при загрузке зерна

Пострадали более 10 человек.

В Турции на портовом элеваторе при погрузке зерна на судно в порту Дериндже на Мраморном море под Стамбулом прогремел взрыв. Инцидент произошел 7 августа около 14:40 по местному времени. Пострадали более десяти человек, сообщает liga.net со ссылкой на Anadolu.

Взрыв произошел во время перегрузки пшеницы с корабля на элеватор, сообщил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. О людях, которые могут находиться под завалами, не сообщается. Однако двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, заявил чиновник.

Hürriyet Daily News пишет, что взрыв ощущался по всему городу.

На место происшествия прибыли бригады пожарных и врачей скорой помощи. Следователи начали расследование.

Позже губернатор уточнил, что вследствие взрыва пострадали 12 человек. По его словам, взрыв мог быть вызван сжатием зерновой пыли.

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