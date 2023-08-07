Белоруска собрала очень необычную коллекцию 7.08.2023, 18:27

Жительница Новополоцка рассказала про свои редкие и ностальгические артефакты.

Согласно народной примете, в новую квартиру первым делом нужно запустить кошку, а в свежеотремонтированную кухню положить пакет с пакетами. Базовый элемент постсоветского быта давно уже превратился в мем, но находятся и те, кто относится к собирательству пакетов весьма серьезно, пишет «Онлайнер».

Например, Екатерина из Новополоцка — у девушки уже внушительная коллекция брендированного упаковочного пластика: целых 150 экземпляров, среди которых можно обнаружить редкие и ностальгические артефакты.

Парочку самых интересных пакетов Катя показывала в тиктоке, который залетел почти на 180 тысяч просмотров. Например, пакет бывшей торговой сети «Базис» — судя по надписи «Новополоцк-50», ему уже 15 лет. Красный пакет Marko — по мнению девушки, такой наверняка есть почти у каждого белоруса. Или модный пакет из минского универмага «Беларусь» и яркий укороченный — от «Гиппо». А вот старый целлофан с логотипом Yves Rocher: «Даже помню, что там лежал малиновый гель для душа», — комментирует Катя. Ну и конечно же канонический пакет Fa, к которому в пару «не хватает только черного пакета с медведем».

Народ в TikTok так впечатлился коллекцией, что начал требовать вторую часть обзора на пакеты. Мы же не вытерпели и лично расспросили белоруску о ее необычном увлечении.

— Конкретной цели собрать коллекцию не было, — рассказывает Катя. — Если копнуть к истокам, то началось все со школы, когда у меня начали появляться подарочные пакеты. Именно с них начала собираться «коллекция»: раньше не особо было принято их выкидывать, сохраняли, чтобы передарить — или себе на память. Со временем начали собираться просто красивые и практичные пакеты, которые могли бы пригодиться. В основном они были из поездок или от каких-либо значимых покупок. При этом они находились в обороте: были «парадными». Помню, как выбирала пакет для спортивной формы в школу, или, если нужно было что-то передать, всегда выбирался пакет поприличнее. Бывало, что и под образ на мероприятия брала подходящий пакет.

Девушка вспоминает, что со временем в ее семье все пакеты, которые выглядели слишком прилично для того, чтобы пускать их на переноску для кабачков, начали складироваться в отдельный, «материнский» пакето-сумко-чемодан. Так продолжалось около 15 лет. Естественный отбор оставил в наличии только наиболее значимые пакеты — со временем они начали обретать историю и хранить воспоминания.

— Пакет Tiger сохранился со времен моей первой поездки за границу, это был где-то 2013 год. Именно в этом магазине была сделана моя первая [заграничная] покупка — пенал, который состоял из замков. В пакете «Puma» лежал мой первый взрослый парфюм. Помню, он был куплен в магазине «Кравт» перед Новым годом, к нему еще носок дали новогодний. А серый пакет от Marko прошел через огонь, воду и медные трубы: около 5 лет он выполнял функцию защитного слоя для сумки от ноутбука.

Самый древний артефакт в коллекции Кати — подарочный пакет, доставшийся «по наследству» от мамы. «Ему больше 25 лет, не знаю, как он сохранился, меня тогда еще даже в планах не было», — делится девушка.

Многие пакеты в категорию редких переводит само время — и отделы маркетинга магазинов. Катя соглашается: «Думаю, 30—40% пакетов из моей коллекции точно уже никак не достать — в силу того, что у многих брендов обновился дизайн».

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