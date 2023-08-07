В визовых центрах Польши в Беларуси произошел технический сбой 1 7.08.2023, 18:43

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Могут не принимать документы.

Недавно в формах регистрации на сайте визовых центров Польши в Беларуси случился сбой: в пункте страны гражданства заявителя вместо Беларуси начала появляться Бельгия.

Такую информацию «Нашей ниве» сообщил Александр Либер, руководитель мониторинговой группы Visastat.online.

Он рассказал, что проблема возникла еще на прошлой неделе. «В течение нескольких дней эту ситуацию визовые центры предлагали разрешить доплатой 85 рублей. Таким образом они меняли приоритет подачи и могли вносить корректировки», — рассказал Александр Либер.

Он отмечает, что большому количеству заявителей это не понравилось. Люди начали писать жалобы во все инстанции — и в визовые центры, и в компетентные службы Беларуси. Ситуация усугубилась еще больше.

«С сегодняшнего дня визовые центры (за исключением некоторых региональных) перестали принимать документы с ошибкой в стране гражданства. Возможности доплатить за корректировку больше нет», - говорит Александр Либер.

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