Начало конца Путина 1 7.08.2023, 19:08

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При каком условии от России отделятся по меньшей мере два региона?

На днях в одном из интервью пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что на следующих президентских выборах в России Путин получит поддержку более 90% избирателей. Безусловно, Путин может нарисовать любое число на выборах даже более 100%, но от настоящих проблем в России его это не спасет.

Такое мнение «24 Каналу» выразил блоггер, политолог Сергей Запорожский.

Проблема состоит в том, что россияне как огня боятся мобилизации. Этим обусловлены и введение более жестких законов к уклонистам и увеличение призывного возраста. Pреальная ситуация в том, что в России возникла безумная паника еще во время первой волны.

С россиянами не церемонились, а буквально хватали и тянули на фронт с минимальной подготовкой или без той.

Конец режима не за горами

Политолог уверен, что новая волна мобилизации в России может стать началом конца путинского режима.

- Потому что, как минимум, несколько регионов скажут: «Владимир Владимирович, иди подальше», – считает Запорожский.

В частности, речь идет о Чечне, где точно не будут участвовать в мобилизации, а другие регионы посмотрят и скажут: «А почему им это можно, а нам нельзя?!».

Какая ситуация с мобилизацией в России сейчас

На фронте россияне столкнулись с огромными проблемами – отсутствием резервов. Аналитики полагают, что без новой волны мобилизации Кремль вряд ли найдет достаточно силы для перекрывания дыр.

К тому же с начала 2024 года призывной возраст в России составит от 18 до 30 лет (до сих пор было до 27). Также в Кремле запретили военнообязанным выезд за границу после получения повесток и ввели жесткие штрафы для уклонистов.

Кроме того, известно, что в России начали вербовать женщин из исправительных колоний. Этим буквально создаются криминальные подполья и усугубляется напряженная ситуация с преступностью в стране-агрессоре.

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