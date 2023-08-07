Бывший вице-президент Газпромбанка рассказал, как на войне его спас белорус 1 7.08.2023, 19:14

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Игорь Волобуев

Это произошло под Бахмутом.

Бывший вице-президент Газпромбанка, уроженец Украины Игорь Волобуев, который сразу после начала полномасштабной войны России с Украиной бросил должность и уехал на родину воевать, получил за свои фронтовые подвиги награду ВСУ «Золотой Крест».

В беседе с The Insider он рассказал о том, как столкнулся на фронте с самопожертвованием белоруса.

«Я сам не знаю точно, за что мне дали награду. Я был ранен под Бахмутом и два месяца восстанавливался. Меня ранило в плечо. Мы вытаскивали раненого бойца, тащили в окопе под обстрелом.

Там было болото по колено, грязь. Мы его тащили метров сто где-то час, вытащили наверх, где была раньше точка эвакуации, а потом русские так пристреляли, что бронетехника не могла уже подъехать. Так что полтора километра надо было на себе его нести.

Он лежал на земле и был в сознании, мы пытались отдышаться.

Я решил, что возьму гибкие носилки, а рядом стоял молодой парень, лет 20-ти, он положил мне руку на броник (бронежилет) и говорит: «Встань передо мной».

Я встал в центр: с одной стороны было три человека, а с другой — четыре. Мы поднялись, сделали два шага — и раздался взрыв. Я думал, что это было прямо позади нас.

Нас всех раскидало, когда я его увидел, то подумал, что его разорвало пополам. Оказалось, что нет, но он погиб. Это был молодой белорус, фактически он прикрыл меня собой и погиб. Он почему-то решил, что должен там стоять, хотя там должен был быть я.

Вот так мне прилетело, все были ранены, и раненый получил еще одно ранение, и я тоже, но раненого все равно вытащили, и он остался жив», — рассказал Игорь Волобуев.

Имя и фамилию погибшего белоруса бывший банкир не назвал, сам он служит в интернациональном легионе ВСУ.

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