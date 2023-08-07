В России заблокируют миллионы мобильных номеров 1 7.08.2023, 19:21

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В чем причина?

Роскомнадзор потребовал от операторов мобильной связи в РФ блокировать номера абонентов с недействительными личными данными. Об этом со ссылкой на источники в двух компаниях-операторах сообщает The Moscow Times.

Ведомство предоставляет списки номеров компаниям, которые обязаны уведомить своих абонентов о необходимости обновить информацию в течение трех дней. Срок на актуализацию составляет 15 дней. Обновить свои данные абоненты могут через портал «Госуслуги», мобильное приложение оператора или в офисе связи. Если данные не будут обновлены после истечения срока, оператор может заблокировать номер в соответствии с законом «О связи».

Согласно закону, провайдеры услуг связи должны подтвердить ФИО клиента, его дату рождения и данные паспорта

Каждый запрос от Роскомнадзора включает около 50 тысяч номеров. Если абоненты не подтвердят свои данные, то к середине августа операторам «большой четверки» придется заблокировать приблизительно 1 миллион сим-карт, сообщил источник из телекоммуникационной компании.

Проверку данных абонентов осуществляет Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подчиненный Роскомнадзору. По словам источника, он сопоставляет данные об абонентах, предоставляемые операторами, с базой данных, полученной от МВД.

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