СМИ: ВСУ вошли в Урожайное на Бердянском направлении

СМИ: ВСУ вошли в Урожайное на Бердянском направлении1
- 7.08.2023, 19:30
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В селе идет бой.
Российские оккупанты бьют тревогу и сообщают, что подразделения украинской армии вошли в населенный пункт Урожайное на Бердянском направлении фронта, пишет dialog.ua.
До последнего времени село удерживал батальон оккупантов «Восток». Сообщается, что сейчас подразделения Вооруженны сил Украины ведут бой с оккупантами в самом Урожайном.
Урожайное расположено в непосредственной близости от Старомайорского, которое ранее перешло под контроль украинской армии. Теперь ВСУ расширяют зону контроля для последующего штурма Старомлыновки.