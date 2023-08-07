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СМИ: ВСУ вошли в Урожайное на Бердянском направлении

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  • 7.08.2023, 19:30
  • 2,736
СМИ: ВСУ вошли в Урожайное на Бердянском направлении

В селе идет бой.

Российские оккупанты бьют тревогу и сообщают, что подразделения украинской армии вошли в населенный пункт Урожайное на Бердянском направлении фронта, пишет dialog.ua.

До последнего времени село удерживал батальон оккупантов «Восток». Сообщается, что сейчас подразделения Вооруженны сил Украины ведут бой с оккупантами в самом Урожайном.

Урожайное расположено в непосредственной близости от Старомайорского, которое ранее перешло под контроль украинской армии. Теперь ВСУ расширяют зону контроля для последующего штурма Старомлыновки.

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