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Ученые выяснили, как собаки влияют на иммунитет людей

  • 7.08.2023, 19:52
Ученые выяснили, как собаки влияют на иммунитет людей

Исследование провели специалисты из Университета Вирджинии.

Ученые из Университета Вирджинии выяснили, что поглаживание собак помогает усиливать иммунитет человека. Эксперты проанализировали данные более ранних исследований и пришли к выводу, что кратковременное общение с собаками благоприятно сказывается на состоянии организма человека.

Так, уровень гормона стресса кортизола падает у людей всего за 5-20 минут, проведенных с собаками. Кроме того, авторы зафиксировали повышение уровня окситоцина, гормона, способствующего хорошему самочувствию. Это способствует улучшению иммунитета и состояния нервной системы. Причем то же самое происходит и у собак.

Владение собакой также связано с положительными результатами для здоровья, включая улучшение здоровья сердца и увеличение физической активности. Также наличие домашнего животного было связано с лучшим психическим состоянием: питомец обеспечивает общение, источник постоянства в жизни и заставляет хозяев чувствовать себя любимыми.

В будущем авторы планируют провести еще ряд исследований, чтобы доказать свои выводы на более крупных выборках.

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