В колледже при БГУИР назвали самую популярную специальность этого года 2 7.08.2023, 20:15

5,324

Проходной балл на бюджет — 10.

Самой популярной специальностью в Минском радиотехническом колледже БГУИР в этом году стала «разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» с проходным баллом на бюджет — 10, сообщили в Минобразования.

Всего на бюджет было подано 309 заявлений, комиссия решила зачислить 190 абитуриентов, то есть конкурс в среднем составил 1,6 человека на место. 25 человек подали документы на целевую подготовку, из них целевиками стали 17. На платное отделение поступили 5 иностранцев.

Самый высокий проходной балл был зафиксирован на специальности «разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» — он равнялся 10. На специальности «программное обеспечение мобильных устройств» — всего лишь немногим меньше: 9,9.

Минский радиотехнический колледж БГУИР готовит специалистов со средним специальным образованием, туда поступают после окончания 9-го класса школ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».